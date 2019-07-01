"Настоящий слуга народа": Лещенко в предвыборной рекламе троллит Зеленского

Сергей Лещенко снова идет в депутаты / УНИАН

Народный депутат Сергей Лещенко решил принять участие во внеочередных парламентских выборах по 220 мажоритарному округу Киева, разместив в столичном районе бигборды с троллингом партии Слуга народа президента Владимира Зеленского.

"В нашей подольской промзоне появилась новая политическая реклама. Сергей Лещенко открыто пошел в атаку на зеленое поле, объявив себя настоящим слугой народа. На рекламе написано, что всего изготовлено 9 таких бигбордов", - пишет журналист Кристина Бердинских в Facebook.

/ Фото: Facebook/Кристина Бердинских

В комментариях под постом Лещенко написал, что он действительно "настоящий слуга народа", поскольку за свою предыдущую каденцию много сделал для простых граждан страны. В подтверждение своих слов политик предоставил ссылку на отчет о работе на посту народного депутата.

Как ранее сообщалось, Лещенко не смог попасть в список президентской политической силы - партии Слуга народа.

Напомним, Лещенко высказал мнение, что бывший президент Петр Порошенко косвенно способствовал Виктору Медведчуку свободно себя чувствовать на территории Украины и стать владельцем медиахолдинга из трех ведущих телеканалов.