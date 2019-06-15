Покупка Медведчуком ZIKa: нардеп и журналист обвинили Порошенко в причастности

Порошенко назвали сообщником кума Путина / Фото: Facebook/Михаил Ткач

Депутат Сергей Лещенко высказал мнение, что бывший президент Петр Порошенко косвенно способствовал Виктору Медведчуку свободно себя чувствовать на территории Украины и стать владельцем медиахолдинга из трех ведущих телеканалов.

"Скупка Медведчуком телеканалов — прямой результат содействия со стороны бывшего президента Петра Порошенко, который обеспечил Медведчуку необходимые решения для наращивания заработка на рынке дизельного топлива и сжиженного газа, а также саботировал проверку законности вещания канала 112", - написал он в своем Telegram-канале.

Журналист Михаил Ткач заявил, что Медведчук в последние четыре года интенсивно наращивал свой бизнес и заработки, что позволило ему приобрести телеканал ZIK.

"С согласия и содействия президентской вертикали пять лет Россия торговала с Украиной нефтепродуктами при посредничестве окружения кума Путина. Как думаете, они отложили копейку чтобы покупать каналы и уйти в политику?", — написал журналист в Fаcebook.

Ткач добавил, что Порошенко не пытался воспрепятствовать деятельности Медведчука под предлогом "Путин нападет".

"5 лет молчаливых наблюдений (с мотивацией чтобы Путин не напал) как президент не мешал куму Путина. Теперь "Путин" будет в украинском парламенте и на украинском телевидении", - подытожил журналист.

Напомним, соратник Медведчука, бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем.