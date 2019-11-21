Найем стал замом Абромавичуса в Укрборонпроме

Мустафа Найем / УНИАН

Бывший журналист и экс-нардеп Мустафа Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром Айвараса Абромавичуса.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УП со ссылкой на представителей пресс-службы концерна.

"Мустафа Найем был привлечен в качестве советника генерального директора концерна еще в начале августа. 11 ноября 2019 года он был назначен на должность заместителя генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти", - заявили они.

Позднее сам Найем подтвердил факт своего назначения.

Напомним, ранее Айварас Абромавичус рассказал о миллиардных долгах, в которых увяз Укроборонпром.