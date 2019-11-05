Укроборонпром увяз в долгах: Абромавичус рассказал о миллиардных задолженностях

Стало известно о миллиардных долгах Укроборонпрома

Задолженность сотрудникам по зарплате, а также предприятий государственного концерна Укроборонпром поставщикам достигла 10,6 млрд гривен, заявил гендиректор компании Айварас Абромавичус.

"Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированым и с просроченной задолженностью, — объем составляет 10,6 миллиарда гривен", — подчеркнул он в интервью Укринформу.

По словам Абромавичуса, почти половина из этого — просроченная задолженность, которая достигла 4,8 миллиарда гривен.

Гендиректор Укроборонпрома пояснил, что просроченную задолженность концерна поставщикам составляет 4,2 миллиарда гривен.

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В то же время на 43 предприятиях концерна задолженность по зарплате возросла до 445 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны и Укроборонпром "побили горшки" из-за БТР-4.