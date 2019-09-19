Абромавичус назначил топ-менеджеров Укроборонпрома: кто они

Назначены новые топ-менеджеры Укроборонпрома / Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус 19 сентября подписал указ о назначении четырех руководителей по основным направления работы предприятия.

"Заместителем генерального директора госконцерна по вопросам трансформаций стал Роман Бондарь. Закупками будет заниматься Надежда Бегун, один из драйверов Prozorro, финансово-экономическим блоком будет руководить Сергей Иванюта, а Олег Яковенко возглавит так называемый проектный офис УОП", - сказано в сообщении пресс-службы Укроборонпрома.

Роман Бондарь

Бондарь более 15 лет занимается поиском руководителей высшего звена и организационными перестройками крупных украинских и международных компаний. Ранее работал управляющим партнером британской компании Odgers Berndtson Ukraine, принимал активное участие в реформе корпоративного управления госсобственности и госслужбы, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта Борисполь.

/ Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Надежда Бегун

Бегун работала ранее в сфере телекоммуникационных услуг, затем с 2015 года присоединилась к команде Prozorro. Затем перешла на госпредприятие Укрпочта, где смогла централизовать единые стандарты закупок. Также сотрудничала на должности заместителя директора с ГП Медицинские закупки Украины. В Укроборонпроме Бегун будет заниматься импортозамещением товаров российского производства.

/ Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Сергей Иванюта

Иванюта ранее работал в Национальном банке и Укргаздобыче, а также в украинских и международных компаниях-лидерах рынка. В Укроборонпроме он будет заниматься формированием и реализацией внутренней политики концерна, развивать программу комплексного развития предприятий, а также реструктуризировать долги.

/ Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Олег Яковенко

Яковенко имеет опыт работы в государственных структурах, в частности, в МЭРТ, где занимался оценкой налоговых и финансовых рисков, возглавлял разработку интегрированной платформы цифровой отчетности для государственных предприятий. Он был одним из разработчиков плана восстановления промышленности Донбасса, а также занимался экспортной и HiTech-стратегией государства. Яковенко работал в иностранной продуктовой компании и развивал собственный бизнес.

В Укроборонпроме Яковенко разрабатывать дорожную карту трансформаций, контролировать ее реализацию и заниматься риск-менеджментом. Он уже учреждает на предприятии метод прозрачного управления разработкой продуктов, изобретенный инженерами заводов Toyota.

/ Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Павла Букина, назначив на эту должность бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.