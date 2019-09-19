Абромавичус назначил топ-менеджеров Укроборонпрома: кто они

Новые руководители будут курировать ключевые направления деятельности концерна.
Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус 19 сентября подписал указ о назначении четырех руководителей по основным направления работы предприятия.
"Заместителем генерального директора госконцерна по вопросам трансформаций стал Роман Бондарь. Закупками будет заниматься Надежда Бегун, один из драйверов Prozorro, финансово-экономическим блоком будет руководить Сергей Иванюта, а Олег Яковенко возглавит так называемый проектный офис УОП", - сказано в сообщении пресс-службы Укроборонпрома.
Роман Бондарь
Бондарь более 15 лет занимается поиском руководителей высшего звена и организационными перестройками крупных украинских и международных компаний. Ранее работал управляющим партнером британской компании Odgers Berndtson Ukraine, принимал активное участие в реформе корпоративного управления госсобственности и госслужбы, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта Борисполь.
Надежда Бегун
Бегун работала ранее в сфере телекоммуникационных услуг, затем с 2015 года присоединилась к команде Prozorro. Затем перешла на госпредприятие Укрпочта, где смогла централизовать единые стандарты закупок. Также сотрудничала на должности заместителя директора с ГП Медицинские закупки Украины. В Укроборонпроме Бегун будет заниматься импортозамещением товаров российского производства.
Сергей Иванюта
Иванюта ранее работал в Национальном банке и Укргаздобыче, а также в украинских и международных компаниях-лидерах рынка. В Укроборонпроме он будет заниматься формированием и реализацией внутренней политики концерна, развивать программу комплексного развития предприятий, а также реструктуризировать долги.
Олег Яковенко
Яковенко имеет опыт работы в государственных структурах, в частности, в МЭРТ, где занимался оценкой налоговых и финансовых рисков, возглавлял разработку интегрированной платформы цифровой отчетности для государственных предприятий. Он был одним из разработчиков плана восстановления промышленности Донбасса, а также занимался экспортной и HiTech-стратегией государства. Яковенко работал в иностранной продуктовой компании и развивал собственный бизнес.
В Укроборонпроме Яковенко разрабатывать дорожную карту трансформаций, контролировать ее реализацию и заниматься риск-менеджментом. Он уже учреждает на предприятии метод прозрачного управления разработкой продуктов, изобретенный инженерами заводов Toyota.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Павла Букина, назначив на эту должность бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.