Немецкая компания озвучила подробности сотрудничества с Укрзализныцей

Укрзализныця будет пока работать с немецкими специалистами в режиме консультаций / УНИАН

Крупнейший железнодорожный концерн Европы Deutsche Bahn намерен сотрудничать с Укрзализныцей, помогая актуальными рекомендациями, основанными на собственном опыте.

"На начальном этапе речь пойдет о консультировании... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление МПС будет осуществляться, как и ранее, самыми украинском, но будет усилена нашими менеджерами", - цитирует Deutsche Welle члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла.

Именно Пофалл поставил свою подпись под Меморандумом о взаимопонимании между АО Укрзализныця и немецкой Deutsche Bahn AG. По словам немецкого специалиста, дальнейшие шаги будут зависеть от успеха консалтинга и удастся ли сторонам эффективно сотрудничать на стадии консультирования. Он полагает, что, если стороны не достигнут результатов, то нет смысла в будущем продолжать совместную работу.

По словам Поффала, предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения. Он отметил, что президент и премьер Украины гарантировали ему политическую поддержку. Как отметил эксперт, основополагающим факторов будет желание украинской стороны реализовывать преобразования на железной дороге.

Как ранее сообщалось, полный объем информации о резонансном формате сотрудничества Укрзализныци и железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn появится в начале февраля 2020-го.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук в рамках форума в Давосе объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn. Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети. Однако вскоре глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.