В Кабмине создана группа по работе Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn

Украинская сторона начала более предметные переговоры с коллегами из Германии.
В рамках заседания правительства была создана рабочая группа для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn.
"Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что Укрзалізниця - это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения", - прокомментировал премьер-министр Гончарук, сообщает Правительственный портал.
Специалисты из Мининфраструктуры, Укрзализныци, профильного транспортного комитета ВР, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов вошли в состав рабочей группы.
По словам Гончарука, не должно ни у кого возникать сомнений по поводу того, что Укрзализныця останется государственной структурой. Правительство намерено защитить интересы сотрудников предприятия и, полагаясь на немецкий опыт, создать современную, комфортную и безопасную дорогу.
В данный момент продолжаются переговоры между украинской стороной и немецкими специалистами для определения модели дальнейшей эффективной работы.