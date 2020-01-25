В Кабмине создана группа по работе Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn

Рабочая группа со сотрудничеству с Германией уже начала работу / Фото kmu.gov.ua

В рамках заседания правительства была создана рабочая группа для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с немецким Deutsche Bahn.

"Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что Укрзалізниця - это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения", - прокомментировал премьер-министр Гончарук, сообщает Правительственный портал.

Специалисты из Мининфраструктуры, Укрзализныци, профильного транспортного комитета ВР, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов вошли в состав рабочей группы.

По словам Гончарука, не должно ни у кого возникать сомнений по поводу того, что Укрзализныця останется государственной структурой. Правительство намерено защитить интересы сотрудников предприятия и, полагаясь на немецкий опыт, создать современную, комфортную и безопасную дорогу.

В данный момент продолжаются переговоры между украинской стороной и немецкими специалистами для определения модели дальнейшей эффективной работы.