Укрзализныця переходит в управление: в Deutsche Bahn сделали заявление

Укрзализныця подпишет документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn / УНИАН

Сотрудничество компании Укрзализныця с железнодорожным оператором ФРГ Deutsche Bahn включает в себя операционное управление немцами украинской компанией.

"Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления", - в частности, сказано в официальном заявлении Deutsche Bahn.

Как пишет cfts.org.ua, DB Engineering & Consulting - инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту - в будущем будет консультировать и поддерживать Укрзализныцю в вопросах управления и по техническим вопросам.

При этом стороны находятся на стадии обсуждения вопроса оперативного управления компанией со стороны Deutsche Bahn.

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В сообщении подчеркивается, что в начале февраля года член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук высказался насчет передачи Укрзализныци в управление немцам.