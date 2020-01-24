"Слухи и спекуляции": Гончарук высказался насчет передачи Укрзализныци в управление немцам

Алексей Гончарук высказался насчет передачи Укрзализныци в управление / cfts.org.ua

Сотрудничество компании Укрзализныця с немецкой компанией Deutsche Bahn не означает потерю контроля Украины над компанией, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Комментируя слухи вокруг этой информации, он пояснил, что немецкие партнеры могут оказать консультационные услуги, что позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

"Важный момент, чтобы избежать спекуляций - речь лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци. Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", - написал премьер в своем Facebook.

Кроме того, по словам Гончарука, 24 января состоится совещание с участием профильного комитета парламента для согласования деталей дальнейшего сотрудничества с Deutsche Bahn.

Как пишет Немецкая волна, немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn не планирует принимать в управление украинскую Укрзализныцю.

Читайте также"Подарили крупнейший актив, который уже никогда не вернем": в Сети бурлят из-за Укрзализныци"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, работающая над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и поддерживать Укрзализныцю в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в заявлении.

В начале февраля в Киев прибудет член правления Deutsche Bahn, ответственный за вопросы инфраструктуры, Рональд Пофалла (Пофалла - бывший высокопоставленный политик от правящей партии ХДС и экс-глава Ведомства федерального канцлера, - ред.). Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с Укрзализныцей.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Гончарук заявил о том, что Укрзализниця будет отдана в управление немецкой компании Deutsche Bahn сроком на 10 лет.