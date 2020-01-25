Гончарук пояснил, когда привлекут в Укрзализныцю немецких специалистов

Гончарук раскрыл детали сотрудничества с немцами по Укрзализныци / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что немецкие консультанты компании Deutsche Bahn будут привлечены к управлению Укрзализницей на определенном этапе.

"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которое будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь идет не о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию", - сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По словам Гончарука, немецкая компания может оказать помощь, поскольку понимает тонкости работы украинской железной дороги.

"Мы говорили с немецкими коллегами о следующем: у них есть опыт, ресурсы и понимание того, как сейчас выглядит изнутри Укрзализниця. Они консультируют нас по отдельным небольшими проектам", - отметил он.

Гончарук пообещал обнародовать более подробную информацию о сотрудничестве с немецкими консультантами в феврале 2020 года.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук высказался насчет передачи Укрзализныци в управление немцам.

Позже немецкая компания Deutsche Bahn сделала заявление о сотрудничестве с Укрзализныцей.