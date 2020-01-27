Советник Гончарука пролил свет на сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn

поезд Укрзализныци / УНИАН

Полный объем информации о резонансном формате сотрудничества Укрзализныци и железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn появится в начале февраля 2020-го.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Юрий Голик - советник украинского премьера Алексея Гончарука.

Сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе и вопросы оперативного управления Укрзализныцей, подчеркнул Голик, ссылаясь на сообщение непосредственно Deutsche Bahn.

"Начиная с февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали", - отмечается на сайте DB.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук в рамках форума в Давосе объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn. Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети. Однако вскоре глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn