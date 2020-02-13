В Днепре девушка на джипе протаранила поезд - фото

В Днепре девушка на джипе влетела в поезд / Телеграм-канал "Х**вый Днепр"

В Днепре девушка за рулем внедорожника влетела на полном ходу в двигающийся поезд. ДТП произошло сегодня, 13 февраля, на улице Яхненковской.

Как сообщает местное издание Днепр Оперативный, девушка, которая была за рулем джипа, обогнала грузовик, который стоял на "красный", и не заметила поезд.

В результате ДТП машина получила сильное повреждение - у нее смяло капот. Сама водитель ДТП не пострадала и отказалась от госпитализации. На данный момент, правоохранители начали разбираться в деталях ДТП.

Фото с места ДТП в Днепре / Днепр оперативный

Ранее Главред писал, что в России произошло жуткое ДТП - в лоб столкнулись частный микроавтобус и большегрузный автомобиль Volvo. В результате аварии погибли восемь человек, предположительно граждан Украины. Микроавтобус на украинских номерах двигался в направлении Киева. ДТП произошло ночью 13 февраля на территории Пустошкинского района около деревни Руда. Бус, зарегистрированный в Украине, выехал на встречную полосу и врезался в большегрузную машину. В результате аварии погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

Также напомним, вчера в Одессе за вечер произошло сразу два ужасных ДТП - в результате которых бус перевернулся прямо посреди проезжей части, а один человек погиб.

Напомним, что 27 января, на трассе Одесса - Киев произошло масштабное ДТП с участием 11 легковых и грузовых автомобилей. В аварию попал в том числе и пассажирский автобус – у транспортного средства снесло кабину, водитель погиб.

По предварительным данным, причиной ДТП недалеко от Дачного стала скользкая дорога и густой туман. Водитель автобуса, который следовал по маршруту Одесса – Киев, погиб. Еще два человека пострадали - одну из пассажирок автобуса и водителя легковушки Skoda госпитализировали. Последний находится в тяжелом состоянии.