Бус перевернулся, труп на дороге: в Одессе произошло два жутких ДТП - фото

В Одессе в результате ДТП перевернулся микроавтобус / Думская

В Одессе в среду, 12 февраля, за короткое время произошла сразу две страшных аварии. В одной из них погиб пешеход.

Первое ДТП случилось сегодня около шести часов вечера в Киевском районе города возле кинотеатра "Золотой Дюк" на улице Академика Глушко. Грузовик MERCEDES-BENZ AXOR насмерть сбил пожилого мужчину. Видео последствий трагедии опубликовал Telegram-канал XYDESSA. По информации полицейских, подробности происшествия и личность погибшего выясняются.

Фото с места аварии в Одессе 12 февраля / Думская

ДТП в Одессе - перевернутый микроавтобус / Думская

Вторая авария произошла 12 февраля уже в другой районе города Одессы - на улице Атамана Головатого перевернулся микроавтобус, а еще два авто вылетели на тротуар. Всего участниками жуткого ДТП стали пять транспортных средства. В результате ДТП пострадало три человека, пишет Odessa.online.

Ранее Главред писал, что 27 января, на трассе Одесса - Киев произошло масштабное ДТП с участием 11 легковых и грузовых автомобилей. В аварию попал в том числе и пассажирский автобус – у транспортного средства снесло кабину, водитель погиб.

По предварительным данным, причиной ДТП недалеко от Дачного стала скользкая дорога и густой туман. Водитель автобуса, который следовал по маршруту Одесса – Киев, погиб. Еще два человека пострадали - одну из пассажирок автобуса и водителя легковушки Skoda госпитализировали. Последний находится в тяжелом состоянии, передает pushkinska.net.

Также напомним, 19 января этого года в Одессе пьяный коп снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы. Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. За рулем автомобиля Опель находился нетрезвый 27-летний коп, на момент совершения ДТП он был вне службы. Мужчину, 1970 г.р., и женщину, 1972 г.р., госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.