Масштабное ДТП под Одессой: столкнулись 11 транспортных средств, есть жертва

Смертельное ДТП произошло утром 27 января / Фото pushkinska.net

Утром в понедельник, 27 января, на трассе Одесса - Киев произошло масштабное ДТП с участием 11 легковых и грузовых автомобилей. В аварию попал в том числе и пассажирский автобус – у транспортного средства снесло кабину, водитель погиб.

По предварительным данным, причиной ДТП недалеко от Дачного стала скользкая дорога и густой туман. Водитель автобуса, который следовал по маршруту Одесса – Киев, погиб. Еще два человека пострадали - одну из пассажирок автобуса и водителя легковушки Skoda госпитализировали. Последний находится в тяжелом состоянии, передает pushkinska.net.

На трассе образовались сильные пробки, видимость дороги составляет 100-150 м. В нескольких километрах от места смертельного ДТП произошла еще одна авария. Там фура "догнала" пассажирский автобус. К счастью, удар был несильным, пострадавших нет.

Напомним, рано утром 23 января в Киеве произошло масштабное ДТП - на улице Саперно-Слободской, 25 столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии травмы получил один человек.

23 января в Днепре водитель на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter выехал на трамвайные колеи, а потом, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов. Пострадали и госпитализированы четыре человека, в частности, 12-летний мальчик.