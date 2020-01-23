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Масштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись пять авто, движение парализовано

23 января 2020, 10:53

В Киеве не поделили дорогу Славута, Opel, Citroen и два Lanos.

Авария произошла на улице Саперно-Слободской, 25 / Информатор

Из-за ухудшения погодных условий в Киеве рано утром в четверг, 23 января, в столице произошло масштабное ДТП - на улице Саперно-Слободской, 25 столкнулись сразу пять автомобилей. В результате аварии травмы получил один человек.

ДТП произошло около 07:40. Сначала один из автомобилей из-за гололеда на дороге стало заносить, авто врезалось в отбойник.  Как рассказал водитель Славуты, который ехал сзади, после заноса девушка-водитель сразу же уехала, в него во время торможения въехал Lanos. Далее на скользкой дороге произошло столкновение еще одного Lanos, Opel и Citroen.

Пассажира одного из Ланосов госпитализировали в больницу. По предварительным данным, мужчина получил травму грудной клетки.

  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор
  • Масштабное ДТП в Киевев Информатор

В результате аварии автомобили разбросало по дороге и для проезда осталась лишь одна полоса. В связи с этим образовалась огромная пробка, которая растянулась аж до станции метро Осокорки.

Скриншот
Скриншот  google.com/maps

Стоит отметить, что из-за погодных условий по всему Киеву сейчас наблюдаются пробки.

Скриншот
Скриншот google.com/maps

Напомним,  утром 22 января в Днепровском районе столицы произошло жуткое ДТП. Водитель автомобиля Рено наехал на бордюр, не справился с управлением, столкнулся с троллейбусом и въехал в остановку общественного транспорта. Пассажир легковушки и человек, который стоял на остановке, получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Водитель погиб. 

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