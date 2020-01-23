Синоптик объявил штормовое предупреждение в Украине

Погода в Украине ухудшилась / фото: khersonline.net

Погода в Украине снова "нелетная". Уже второй день подряд синоптик объявил штормовое предупреждение по стране.

В частности, по Киеву и Киевской области объявлен І уровень опасности - желтый. Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в четверг, 23 января, в Украине, по Киеву и Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В свою очередь, в пресс-службе Укравтодора добавили, что в большинстве западных, северных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях ожидается небольшой снег. Прогноз погоды обещает снег с дождем в Донецкой и Запорожской областях, дождь пройдет в Днепропетровской области. Средняя температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 градусов.

Также сообщается, что на перевальных участках дорог выпало от 1 до 5 см снега. Температура воздуха составила от -3 до -8 градусов. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вишковском и Торунском перевалах - местами заснеженное.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, в конце текущей недели - в начале следующей погода в Киеве изменится, ожидается потепление. Эксперт также предупредила, что в Киеве ожидается сильный ветер, местами порывы могут достигать скорости 15-18 м/с.