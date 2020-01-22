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Погода в Украине ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение

22 января 2020, 09:00

Порывы ветра достигнут 15-20 м/сек, прогнозирует синоптик.

погода, сильный ветер, ветер
Погода в Украине ухудшилась/ Фото из открытых источников

Погода в Украине в среду, 22 января, значительно ухудшилась. Синоптик объявил на сегодня штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 22 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с , объявлен первый уровень опасности - желтый.

Тем временем в  Укравтодоре сообщили, что в Украине - местами небольшой дождь в Закарпатской области, изморось - в Сумской и Харьковской областях. Средняя температура воздуха составляет +1...+3.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. На перевальных участках дорог - без осадков. Температура воздуха колеблется от -3 до -5. Состояние покрытия сухое, на Вишковском перевале местами заснеженное.

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Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине изменится под влиянием мощного северного циклона. Сообщалось, что 22 января на большей части территории ожидается мокрый снег и дождь. Осадки не прогнозируются только южных регионах страны

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