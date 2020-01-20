Снег и ветер: синоптик испугала штормовым прогнозом

Снег выпадет 22-23 января/ УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни будет бесснежной, однако уже 22-23 января усилится влияние мощного северного циклона. На территории страны выпадет снег, а также усилится ветер. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды говорит, что 21 января осадков в Украине не предвидится. Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами ожидается 0-2 градуса мороза, на Западе местами до +4…+6 градусов. Ближайшей ночью столбики термометров покажут до трех градусов мороза, в Карпатах и ​​горах Крыма ожидается -4…-8 градусов.

Погода в Киеве на 21 января также не предусматривает существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до 2 градусов мороза, днем ​​поднимется до 2 градусов тепла.

Синоптик предупредила, что в среду и четверг в Украине ожидается сильный ветер.

"22 января, в День Соборности, в столице станет побольше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений", - написала синоптик в Facebook.

Фото facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода в 2020 году. По ее словам, погода будет похожа на прошлогоднюю, однако ожидается больше ураганов и наводнений. В целом, прогноз погоды говорит о том, что украинцам стоит ждать мягкую зиму, затяжную весну, жаркое лето и дифицит осадков.