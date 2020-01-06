Ураганы и наводнения: синоптик напугала прогнозом погоды на 2020-й

Погода в Украине в 2020 году будет похода на прошлогоднюю / 1zoom.ru

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода в 2020 году.

По ее словам, погода в Украине в наступившем 2020-м году будет похожа на прошлогоднюю, однако ожидается больше ураганов и наводнений. В целом, прогноз погоды говорит о том, что украинцам стоит ждать мягкую зиму, затяжную весну, жаркое лето и дифицит осадков.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях", – цитирует Мартазинову Сегодня.

Синоптик добавила, что при любых больших перепадах температуры - от тепла к холоду или от холода к теплу - всегда возникают синоптические стихийные ситуации.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАНУ Вера Балабух дала прогноз погоды на 2020 год. По ее словам, погода в Украине в 2020-м будет во многом похожа на синоптическую ситуацию, которая царила на территории страны в минувшем, 2019-м. В частности, украинцев ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.