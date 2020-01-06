Теплая зима и жаркое лето: синоптик дала прогноз погоды на весь 2020 год

В 2020-м году украинцев ждут резкие перепады температур / Фото pxhere.com

Погода в Украине в 2020 году будет во многом похожа на синоптическую ситуацию, которая царила на территории страны в минувшем, 2019-м. В частности, украинцев ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

В Украине усиливаются процессы изменения климата в сторону потепления, и в 2020-м ситуация не изменится. Причина всему – глобальное потепление. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАНУ Вера Балабух. По ее словам, минувший год, вероятно, окажется самым теплым за последние пять лет.

"В Украине в 2019 году отмечалось несколько мощных волн тепла. Вследствие этого среднесуточная температура воздуха была на 10-15 градусов выше нормы. Июнь оказался самым теплым за период наблюдений, а в декабре отмечались летние температуры. Наиболее аномальной температура воздуха была в западных областях Украины", - цитирует Балабух Сегодня.

Синоптик прогнозирует, что нет оснований говорить, что процессы нагрева Атлантики развернутся в обратную сторону. Но даже если вдруг это произойдет, похолодания в Европе и в Украине ждать еще долго. В связи с этим погода на 2020 ожидается с новыми волнами тепла, резкими изменениями температуры и дефицитом осадков. Кроме того, прогноз погоды говорит о том, что в Украине будет жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы.

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Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык дал прогноз погоды до конца зимы 2020 года. По его словам, несмотря на аномально теплый декабрь, в Украину еще придут снегопады в январе-феврале 2020. Однако, они будут кратковременными.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в 2020 году в Украине начало весны будет очень холодным, а сильные морозы продержаться до середины марта. Первые два летних месяца 2020 года также будут прохладными из-за частых дождей.