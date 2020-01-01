Погода в Киеве: синоптик скоро сулит ощутимый "плюс"

В Киеве скоро потеплеет, спрогнозировал синоптик / УНИАН

Погода в Киеве скоро может немного измениться - прогнозируется ощутимое повышение температуры.

В среду, 1 января, днем в столице максимальная температура ожидается +2 градуса, 3 числа - +5, а 4-го - +4, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик спрогнозировал, что днем 1 января и на протяжении суток 3 и 4 числа в Киеве не будет осадков.

Погода в Киеве 1-4 января:

Прогноз погоды на 1 января: днем - 0…+2;

Прогноз погоды на 2 января: ночью -2…-4, днем -1…+1;

Прогноз погоды на 3 января: ночью -2…-4, днем +3…+5;

Прогноз погоды на 4 января: ночью -2…-4, днем +2…+4.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, чем удивит погода в Украине в январе 2020 года. По данным синоптиков, в нашей стране будет немного теплее, чем на протяжении последних лет.