Синоптик спрогнозировал, чем удивит погода в Украине в январе 2020

В январе 2020-го в Украине погода будет немного теплее, чем в последние годы, спрогнозировал синоптик / Reuters

Погода в Украине в январе 2020 года будет немного теплее, чем на протяжении последних лет.

Средняя температура воздуха на протяжении первого месяца нового года составит 0…-4 градуса, а в Крыму - до +3, спрогнозировали в Украинском гидрометцентре.

Синоптик добавил, что такие температурные показатели на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.

В Укргидрометцентре добавили, что в западных областях нашей страны может выпасть немного меньше осадков, чем обычно. "Месячное количество осадков ожидается 21-60 мм, в горах Крыма - до 124 мм…", - говорится в сообщении.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 31 декабря в Украине средняя температура составит -3…-4 градуса. Кроме того, эксперт предупредил, что 7 января (отмечается Рождество Христово) могут ударить сильные морозы.