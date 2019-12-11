Синоптик сказал, какая температура будет на Новый год 2020 в Украине

На Новый год 2020 днем температура может снизиться до -4, сообщил синоптик / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине на Новый год 2020 будет немного морозной.

В нашей стране 31 декабря днем средняя температура составит 3…4 градуса мороза, приводит прогноз эксперта Факты.

Синоптик добавил, что ночью будет немного холоднее - средняя температура воздуха составит 4…5 градусов мороза.

Также собеседник сказал, что на Новый год 2020 не ожидаются осадки.

Ранее Леонид Горбань прогнозировал, что погода в Украине перед Новым годом будет снежной - 28-29 декабря ожидаются осадки. Кроме того, синоптик говорил, что 7 января - на Рождество Христово - возможны серьезные морозы.