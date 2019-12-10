Крепкие морозы и снег: синоптики дали новый прогноз погода на Рождество

Погода на Рождество / 1zoom.ru

Синоптики дали новый прогноз на новогодние праздники в Украине. Украинцам пообещали традиционную рождественскую погоду.

По данным ресурса tochka.net, в конце декабря на украинской территории резко ухудшится погода. Синоптик Леонид Горбань считает, что 28 и 29 декабря выпадет снег, который пролежит до праздников. При этом на Рождество 7 января украинцев ждут крепкие морозы. Примерная температура днем составит около 8 градусов ниже нуля, а ночью до -13 градусов.

В то же время, завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова считает, что первые месяцы зимы украинцам снега не видать.

"В конце декабря – начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и в то же время он будет иметь совершенно иной характер – в основном мокрый снег. Метели ждут, но кратковременные", – рассказала метеоролог.

Как ранее сообщал Главред, синоптик дал прогноз погоды на всю зиму.