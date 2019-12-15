Весенние "плюсы" и дождь: синоптик дал точный прогноз погоды на неделю

Погода в Украине будет сухой и теплой/ Фото pixabay.com

Погода в Украине в течение следующей недели порадует почти весенними "плюсами". Зима отступит - будет тепло и сухо, столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Задождит в Украине лишь в пятницу, 20 декабря.

Прогноз погоды на 16 декабря

В первый день рабочей недели в Украине будет облачно, но без осадков. Температура воздуха продолжит повышаться. Температура воздуха днем в среднем будет колебаться от +4 до +8 градусов, на юге термометры покажут от +8 до +11, а в западных областях потеплеет до +10...+13 градусов. Ночью будет немного холоднее - температура воздуха будет колебаться от 0 до +3 градусов.

Погода в Киеве 16 декабря будут сухой, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температрура воздуха днем составит +7...+9 градусов, ночью - от 1 до 3-х тепла.

Прогноз погоды на 16 декабря / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 17 декабря

Во вторник, 17 декабря, осадки в Украине не прогнозируются. Синоптик обещает, что днем температура воздуха будет колебаться от +9 до + 15 градусов. Ночью заморозков ожидать не стоит, столбики термометров покажут от 0 до +4 градусов.

Погода в Киеве 17 декабря будет малооблачной, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температрура воздуха днем составит +7...+9 градусов, ночью - от 3 до 5 тепла.

Прогноз погоды на 17 декабря / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 18 декабря

В среду, 18 декабря, погода в Украине станет еще более весенней. Температура воздуха продолжит расти в западных областях - там столбики термометров покажут +11...+15 градусов. На остальной территории днем ожидается от +5 до +9 градусов, на Юге - до +10. Ночью в среднем температура воздуха составит от 0 до +4, в южных областях местами до +7.

Погода в Киеве 18 декабря будет мало чем отличаться от вторника. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температрура воздуха днем составит +7...+9 градусов, ночью - от 3 до 5 тепла.

Прогноз погоды на 18 декабря / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 19 декабря

В день Святого Николая 19 декабря в Украине погода в Украине будет больше похожа на зимнюю - немного похолодает. В западных областях температура воздуха опустится до +7...+10 градусов. В остальных регионах Украины днем термометры покажут от +5 до +7 градусов, местами температура воздуха повысится до +9. Ночью в Винницкой области возможны заморозки до -1, на остальной территории - от 0 до +4.

Погода в Киеве 19 декабря будет сухой. Ветер западный 5-10 м/с. Температрура воздуха днем составит +7...+9 градусов, ночью - от 1 до 3 тепла.

Прогноз погоды на 19 декабря / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 20 декабря

Погода в Украине в пятницу, 20 декабря, снова возьмет курс на зиму. Ожидается похолодание. В среднем температура воздуха днем опустится до +4...+7 градусов, ночью - от 1 мороза до 4 тепла. Теплее всего будет в Ужгороде - там днем воздух прогреется до +10. Кроме того, в западные регионы, а также на Сумщину и Черниговщину придут дожди.

Погода в Киеве 20 декабря также будет дождливой. Ночью синоптик обещает около нуля, днем температура воздуха составит +2..._4 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 20 декабря / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики дали украинцам новый прогноз погоды на Рождество. Прогноз погоды говорит о том, что праздник украинцы встретят с крепкими морозами и снегом. Кроме того, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.