Зима отменяется: погода разбалует украинцев - синоптики

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В Украине погодные условия в середине декабря станут аномально теплыми - с минимальными количествами осадков в форме дождя.

Согласно прогнозу порталов Укргидрометцентра и Gismeteo, в некоторых регионах страны температура будет достигать +12 градусов.

В пятницу, 13 декабря, в стране еще кое-где задержится холодная пасмурная погода. Температура будет колебаться от 0 до +4 градусов днем, за исключением Закарпатской области, Крыма и Одесской области (+4... +7).

В ночь на субботу - от -1 до +3 градусов. В Киеве в пятницу, 13-го будет пасмурно, ветрено, осадки - маловероятны. Температура воздуха от 0 до +2.

В субботу же, 14 декабря, в Украине воцарится потепление - правда, местами с осадками. В Одесской и Николаевской областях дождь будет довольно сильным, а на Востоке - будет чередоваться с мокрым снегом. При этом температура на Западе и в Центре будет составлять от +5 до +8, на Севере +2... +5, в восточных областях +4... +7, а на Юге потеплеет - от +9 до +12.

В воскресенье, 15 декабря, на несколько градусов теплее станет и на Севере страны, в том числе и в Киеве, а осадки прекратятся на Западе и Юге.



Напомним, ранее синоптики дали украинцам новый прогноз погоды на Рождество - с крепкими морозами и снегом.