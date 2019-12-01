Ударят морозы: синоптик уточнил прогноз погоды на декабрь 2019

Прогноз погоды на декабрь месяц удивил оттепелью, которая придет следом за морозами / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды на декабрь 2019 в Украине. По его словам, в начале месяца придут морозы, однако продлятся они недолго. А во второй половине первого месяца зимы Украину накроет снегом.

Синоптик уточнил, что морозы в начале декабря будут небольшие. Ночью температура воздуха составит -4...-2 градуса, днем 0...+1. С 6 декабря начнется вторая оттепель – она продлится до 12-13 числа.

"А начиная с 13 декабря до конца месяца – сплошные морозы, и оттепели не просчитываются. Ночные температуры будут -9...-6, а 22-25 декабря посильнее – до -11...-13", – сообщил Горбань в эфире ObozTV .

Снег выпадет 22-24 декабря и 28-30 декабря, прогнозирует синоптик. Также Горбань уточнил, какой будет погода на Новый год 2020. По его словам, ожидается снег и небольшие морозы – столбики термометров опустятся до -5...-4 градусов.

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Напомним, ранее сообщалось, что погода в Киеве в первые дни зимы, в воскресенье и понедельник, 1-2 декабря, не будет суровой - днем максимальная температура может составить +1 градус. В первый день зимы осадки не прогнозируются, во второй - ожидается мокрый снег, а 3-го декабря - днем и ночью будет снег, говорится на сайте Укргидрометцентра. 4 числа в столице тоже прогнозируется снег.

Как сообщал Главред, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на декабрь 2019 года. Согласно прогнозу, погода в Украине в декабре будет относительно теплой. Средняя температура воздуха в декабре составит от -4° до +1°, в Крыму столбики термометров покажут до +3°.