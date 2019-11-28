Атмосферные качели: синоптик дала прогноз погоды на выходные

Погода в Киеве 29 ноября будет сырой, ожидается дождь / fishki.net

Погода в Украине в ближайшие дни будет определяться атмосферным фронтом, который принесет осадки и небольшое потепление. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 29 ноября, южные потоки принесут теплую воздушную массу, и в большинстве областей Украины пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +4... + 8 градусов, на юге и западе – от +7 до +12 градусов.

"Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем ​​они передвинутся восточнее. Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина – Харьковщина –Полтавщина – Черкасская область – Днепропетровщина – Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - прогнозирует синоптик.

Фото facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве 29 ноября будет сырой, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня составит +4... +5 градусов.

1-2 декабря в Украину придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет, резюмировала синоптик.

Читайте такжеПогода на Новый год и Рождество: синоптик дал неожиданный прогноз

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на декабрь 2019 года. Согласно прогнозу, погода в Украине в декабре будет относительно теплой. Средняя температура воздуха в декабре составит от -4° до +1°, в Крыму столбики термометров покажут до +3°.