Циклон прекратит "морозную диктатуру": синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды

Погода в Украине 26 ноября будет сухой и морозной / lela.io

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды сразу на несколько дней и обнадежила: несмотря на то, что во вторник, 26 ноября, погода в Украине еще будет морозной, в среду ожидается небольшое потепление.

27 ноября в Украину из Греции через Турцию и Черное море придет циклон. С одной стороны, он осложнит погодные условия, но с другой – наконец-то прекратит "диктатуру" яростно-холодного антициклона восточного происхождения.

В Украине в среду начнется потепление, а на Юге, Востоке и во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь, местами ожидается мокрый снег.

Синоптик прогнозирует, что завтра, 26 ноября, в Украине ночью еще будет морозно – столбики термометров покажут -1…-8 градусов, на Юге и Западе - около нуля. Днем ​​во вторник в большинстве областей ожидается 0…+ 5 градусов, на Севере страны - от 2 мороза до 2 тепла.

Ветер прогнозируется юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с, в Запорожской и Донецкой областях порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 м/с. Осадки в Украине 26 ноября не предвидятся.

Погода в Киеве во вторник будет сухой и холодной. Ночью столбики термометров опустятся до -4….-6 градусов, днем ​​во вторник будет около нуля. В среду-четверг в столице начнется постепенное потепление.

Фото facebook.com/tala.didenko

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Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко прогнозировала, что потепление придет в Украину с четверга, 28 ноября.

Как сообщал Главред, ранее народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Новый год 2020.