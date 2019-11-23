Антициклон скует Украину морозами: синоптик обнадежила новым потеплением

В Киеве 24 ноября ночью будет до 7 градусов мороза

В Украине в воскресенье, 24 ноября, сохранится морозная погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, ночью ожидается -4...-12 градусов, днем ожидается от 3 мороза до 4 тепла, на Западе и в Крыму до +6...+9 градусов тепла.

Синоптик отметила, что осадки маловероятны из-за господствующего антициклона. Ветер юго-восточного направления, будет сильным на Западе, Юге и юго-востоке.

В Киеве 24 ноября будет холодно, ночью до -4...-7 градусов, днем около нуля. Ветрено, но без осадков, написала она в Facebook.

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Она добавила, что потепление вероятно с четверга, 28 ноября.

/ wetter3.de

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.