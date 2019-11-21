Украину заморозит до -12°: синоптик предупредила о резком похолодании

Градусник / 34.ua

В Украине с четверга, 21 ноября, температура воздуха снизится, кроме того, усилится ветер, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Температура еще не совсем зимняя, но по ощущениям будет очень холодно из-за порывов ветра до 15−18 метров в секунду (на юге — до 20 м в секунду, а в Приазовье — 25 м). К вечеру столбики термометров покажут 0 или минус 1−2°. Ветреная погода может сохраниться в Украине до выходных. В субботу ветер ослабнет", - рассказала она в комментарии Фактам.

Синоптик предупредила, что 22−23 ноября по всей территории Украины ожидается до −8°, на востоке до -12°.

Читайте такжеОт оттепели до -20°: синоптики дали пугающий прогноз на декабрь 2019"В большинстве же областей днем будет 0−5 градусов мороза. Ситуация изменится примерно с 26 ноября, когда возможно небольшое повышение температуры: днем термометры покажут 5−7 градусов тепла. Но такая погода продержится недолго", - подчеркнула она.

В то же время народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что вторая половина ноября будет холодной, возможны ночные заморозки, а также незначительные осадки.

"В средине месяца на несколько дней потеплеет. А дальше придет ощутимое похолодание, которое испугает зимними осадками. Этот холод захватит и третью декаду ноября, когда ожидаются осадки разной степени интенсивности, в некоторые дни — очень сильные. Температура воздуха будет ниже нуля", - добавил Деркач.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.