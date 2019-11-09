Скуют морозы, засыплет снегом: синоптик назвал дату резкого похолодания

В ноябре температура может опуститься до -11 градусов / Reuters

На следующей неделе в Украине ожидается +4 +11 градусов ночью, +8 +11 градусов днем, на юге — до +15, сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

По ее прогнозу, в солнечную погоду воздух прогреется до +12 +17 градусов, а в южных областях и в Закарпатье и Прикарпатье — до+20 градусов.

"11 ноября небольшие дожди возможны в западных, северных и центральных областях. В остальное время — практически без осадков. Но по ночам и утром возможны туманы, они также могут скорректировать температурный фон: если туман будет задерживаться утром, то температуры не будут высокими. Также возможен порывистый ветер до 13 метров в секунду", - рассказала она Фактам.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, вторая декада ноября ожидается холодной, с ночными заморозками и небольшими осадками.

Читайте такжеЭкстремальные морозы: синоптик дал прогноз погоды на всю зиму"В середине ноября может потеплеть на несколько дней, но после этого ожидаются ощутимые холода, и даже снег. Холодной будет и третья декада ноября. В конце месяца возможны осадки разной интенсивности, иногда обильные. Температура воздуха будет минусовой", - подчеркнул он.

Как отметил народный синоптик Леонид Горбань, с 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до -4 градусов, а 17−18 ноября температура может опуститься до -9 -11 градусов.

"С 23 ноября в Украине возможно потепление: до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине начнется четко с 12 декабря", - добавил синоптик.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с Востока

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму.