Морозы, оттепель и много снега: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 в Украине

Устойчивая зима придет в Украину с 12 декабря / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.

Погода на декабрь 2019 предусматривает период с плюсовой температурой – его следует ожидать в начале месяца.

"Устойчивая зима, по моим данным, начнется с 12 декабря. Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая - до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца - одни "минусы", – цитируют Горбаня Факты.

Морозы в декабре будут не очень сильными – максимум столбики термометров опустятся до -12°. В конце месяца 24−25 декабря температура воздуха может опуститься до -13…-15°.

"Следующие месяцы также будут холодными - весь январь морозный, а февраль будет даже холоднее января. Морозы будут достигать -18…-20°. Ожидаются также обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной", – спрогнозировал народный синоптик.

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Тем временем синоптик Владимир Деркач пообещал, что погода в декабре 2019 будет по-настоящему зимней – в первой декаде месяца придут частые осадки и морозы.

"Где-то с середины первой десятидневки декабря наступит оттепель. Температура будет плюсовой. Вторая декада декабря будет отличаться нетипично теплой погодой, иногда с небольшими осадками. Только в праздник Николая немного похолодает. Сначала придут ночные морозы, а потом и дневные, возможны небольшие осадки. Это похолодание продержится до конца года", – отметил Деркач.

Напомним, климатолог НИИ Гидрометеорологии Вера Балабух прогнозирует, что погода зимой 2019-2020 будет теплой.

Как сообщал Главред, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму. В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней.