Почти апрель: синоптик порадовала прогнозом погоды

Украину с кратковременным дружественным визитом посетит весна / Фото УНИАН

Погода в Украине в понедельник, 4 ноября, будет не просто теплой, а почти апрельской. В течение дня температура воздуха достигнет +15…+20 градусов, немного прохладней будет в восточных областях – там ожидается +8…+13 градусов.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что завтра дожди пройдут на Западе, местами - на Севере, на остальной территории - без осадков. В большинстве областей ожидается порывистый, до сильного, ветер.

Погода в Киеве в понедельник напомнит о весенних птичках – воздух в столице днем ​​прогреется до +15… +17 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, порывистый, до сильного.

"Так что на несколько дней закиньте толстые куртки и шапки, нас с кратковременным дружественным визитом посетит весна", - написала синоптик в Facebook.

Фото Facebook Наталья Диденко

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Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в ближайшей перспективе улучшится, а столбики термометров поползут вверх. Кроме того, климатолог Вера Балабух обещала, что погода зимой 2019-2020 будет теплой.