Зимнее кокетство вот-вот прекратится: синоптик дала обнадеживающий прогноз погоды

Синоптик обещает потепление в большинстве областей Украины / 1zoom.ru/

Холодный антициклон отступает из Украины, а мощная Атлантика, наоборот, наступает. Таким образом, погода в Украине в ближайшей перспективе улучшится, а столбики термометров поползут вверх. Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 2 ноября, потепление, хоть и пока что незначительное, придет в большинство областей Украины. Завтра днем воздух прогреется до +6…+ 11 градусов. Холоднее всего будет на Востоке Украины – там ожидается всего лишь +3…+6 градусов. Ближайшая ночь будет морозной – термометры покажут -2…-8 градусов.

"Но и это зимнее кокетство вот-вот прекратится. В воскресенье и на следующей неделе тепло в Украину повалит мощно, во вторник-среду на юге и западе вероятно до +20 градусов!", - обещает синоптик.

В западных областях в субботу ожидаются дожди, на остальной территории Украины будет сухо и облачно. Кроме того, в субботу-воскресенье в большинстве областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер.

Facebook Наталья Диденко

Погода в Киеве 2 ноября также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5…+ 8 градусов. В воскресенье, 3 ноября, в столице ожидается сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до +10…+12 градусов.

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Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму. В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней.