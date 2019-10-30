  1. Главная
  3. Синоптик

Потепление и дожди: синоптик обнадежила прогнозом погоды на ноябрь-2019

30 октября 2019, 07:31

Столбики термометров поднимутся до +12...+16 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Осень, дождь
Сейчас над Украиной проходит атмосферный фронт – в связи с эти вероятны осадки / Фото Униан

Погода в Киеве в ноябре 2019 еще порадует приятными "плюсами" - причем потепления можно ожидать уже в конце текущей недели. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик обещает, что 3 ноября температура воздуха в столице существенно повысится – столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а в начале следующей недели - до +12...+16 градусов.

"Киевляне! Если вы замерзли и двигаетесь перебежками от офиса до машины и от кофейни до маршрутки, пусть вас будет греть мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3-го ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится (см. диаграмму)", - написала Диденко.

При этом Диденко напомнила, что сейчас над Украиной проходит атмосферный фронт – в связи с эти вероятны осадки. 

погода
Facebook Наталья Диденко

Тем временем климатолог НИИ Гидрометеорологии Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой 2020 года.  В частности, она прогнозирует, что зима 2019-2020 будет теплой. 

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму. В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней.

синоптик прогноз погоды Наталья Диденко новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Потепление и дожди: синоптик обнадежила прогнозом погоды на ноябрь-2019». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:34
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли скандальные подробности
08:01
Пристайко назвал последний шаг для рандеву Зеленского и Путина
07:36
Зеленский должен быть готов проявить жесткость по отношению к Кремлю мнение
07:31
Потепление и дожди: синоптик обнадежила прогнозом погоды на ноябрь-2019
07:20
Украине по Донбассу нельзя пересекать две "красные линии" - эксперт
07:07
Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе Видео
06:59
Европа и Газпром загнали Украину в угол мнение
06:42
Подставы, предательства, пакости: названы неудачники ноября 2019 среди знаков Зодиака
06:16
"Остальное сам доделает": в Харькове ремонтники креативно положили асфальт
05:55
"Цензуры ноль": Maruv без трусов взбудоражила горячими танцами Видео
05:52
Окрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - 32 фото Фото Видео
05:29
С днем тренера: красивые слова благодарности и открытки к празднику Фото
05:04
Морозы, снег и гололед: синоптик рассказал о суровой погоде в ноябре
04:33
Модный лунный маникюр – руффиан, лунный френч и треугольники на ногтях - 45 фото Фото
04:01
"Фикция": у Зеленского сделали признание по "формуле Штайнмайера"
03:15
Как в порно: в США зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери
02:26
Врач предупредила о смертельной опасности утреннего кофе натощак
01:53
"Пошленько, киска хочет ласки": Дорофеева взбудоражила откровенным фото
01:37
Не только одно, а многое: мужчины рассказали, какой секс им нужен с женщинами
00:54
Карт-бланш для Авакова: Богдан рассказал о судьбе главы МВС
00:19
30 октября – какой сегодня праздник: поздравления в День тренера и что делать на Осию
29 октября, вторник
23:57
В Раде создали межфракционное объединение "Новый Киев", его возглавил Ткаченко
23:44
Отвод войск в Золотом приблизил встречу с Путиным, Меркель и Макроном - Зеленский
23:04
Золото ИГИЛ: в пустыне нашли сокровища террористов на 25 миллионов долларов
22:41
"Реальный прогресс": в МИД Германии отреагировали на отвод войск в Золотом
22:15
"Козел общипаный, иди работай": в Сети возмущены угрозой Яроша поднять восстание
22:00
Модный золотой маникюр – красный с золотом, нюдовый и золотой френч - 29 фото Фото
21:59
Гороскоп на 30 октября 2019 всех знаков Зодиака: кому грозят моральные удары
21:37
НВО отменил приквел Игры Престолов с Наоми Уоттс
21:32
Реинтеграция Донбасса: Зеленский сообщил о запуске специального фонда
21:30
Сериал СидОренки-СидорЕнки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019 Видео
21:29
Политолог указал на "прокол" Зеленского насчет России
21:26
Анастасия Заворотнюк лечится за границей: что откопали журналисты
20:53
Взрыв в Днепре: в полиции раскрыли возможную причину пожара на заводе Фото Видео
20:22
По Льду: Jah Khalib и Maruv в дуете произвели фурор новой песней
20:09
Как привлечь деньги в свою жизнь: нашелся способ Ванги с помощью простой специи Видео
20:06
"Безопаснее сидеть на нарах": "наболтавшая лишнего" депутат Федина пожаловалась на угрозы - видео Видео
20:00
Французский боб с челкой – удачная женская стрижка 2019 для любого возраста - 29 фото Фото Видео
19:46
"Отвода войск нет": в СЦКК объяснили происходящее в Золотом
19:30
"ВСУ вернутся на свои позиции": в штабе ООС сделали важное заявление об отводе войск в Золотом Видео
19:08
Глава Луганской ОГА рассказал о будущем Золотого после разведения войск Видео
18:41
Бомбезные классические сырники: рецепт простой с фото пошагово Фото
18:33
Не раздавал билеты: Юзик из "квартала" объяснил свое поведение в Раде Видео
18:08
Как квартира в Киеве: нардеп засветил в Раде дорогущий аксессуар
18:02
Копов хватает: Аваков рассказал об отводе войск у Золотого
17:57
В Венгрии автобус с украинцам угодил в жутчайшее ДТП: опубликованы фото
17:41
В шести районах Киева ограничат движение из-за генсека НАТО
17:29
В Киеве утром закроют одну из станций метро в центре: кому не повезет
17:22
В Минске согласовали отвод войск в Петровском: у Кучмы рассказали об итогах ТКГ Видео
17:05
Присоединиться к семье: Зеленский сделал неоднозначное заявление по ЕС
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять