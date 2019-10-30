Потепление и дожди: синоптик обнадежила прогнозом погоды на ноябрь-2019

Сейчас над Украиной проходит атмосферный фронт – в связи с эти вероятны осадки / Фото Униан

Погода в Киеве в ноябре 2019 еще порадует приятными "плюсами" - причем потепления можно ожидать уже в конце текущей недели. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик обещает, что 3 ноября температура воздуха в столице существенно повысится – столбики термометров поднимутся до +10 градусов, а в начале следующей недели - до +12...+16 градусов.

"Киевляне! Если вы замерзли и двигаетесь перебежками от офиса до машины и от кофейни до маршрутки, пусть вас будет греть мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3-го ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится (см. диаграмму)", - написала Диденко.

При этом Диденко напомнила, что сейчас над Украиной проходит атмосферный фронт – в связи с эти вероятны осадки.

Facebook Наталья Диденко

Тем временем климатолог НИИ Гидрометеорологии Вера Балабух рассказала, какой будет погода в Украине зимой 2020 года. В частности, она прогнозирует, что зима 2019-2020 будет теплой.

Напомним, ранее был опубликован экстремальный прогноз погоды на зиму. В январе 2020 года погода станет по-настоящему зимней.