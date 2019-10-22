Врежут морозы: синоптик рассказала о погоде в Киеве в начале ноября

Отопление в столице желательно запустить с 27-28 октября / Фото fotovsem.com

Бабье лето задержится в Киеве до конца текущей недели, а уже с понедельника, 28 октября, ожидается существенное похолодание. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, отопление в столице желательно запустить с 27-28 октября. Погода в Киеве в конце октября и начале ноября ухудшится: ночью уже ожидаются морозы, хоть и небольшие. Днем температура воздуха снизится до +2… +7 градусов.

Фото Facebook Наталья Диденко

Тем временем пока что синоптики предупреждают украинцев о густых туманах. Утром 22 октября в столичном аэропорту Киев отменили ряд рейсов. По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине в первой половине дня из-за тумана ожидается видимость 200-500 м.

Однако, погода в Украине пока что еще теплая. В западных областях сегодня днем ожидаются +20…+22 градуса. В Черниговской и Сумской области днем немного похолодает, температура воздуха составит +16…+19, ночью похолодает до +5…+8 градусов. Также незначительное похолодание ожидается в центральных областях - там температура воздуха днем достигнет +17…+19, ночью +6…+8. На юге Украины днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

Прогноз погоды на 22 октября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды в Украине на ближайшие пару месяцев. В частности, он рассказал, когда в Украине начнутся морозы и выпадет первый снег.