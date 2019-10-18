Когда закончится бабье лето 2019: синоптик дал точный прогноз погоды

Погода в Украине еще долго будет тепой и солнечной / Фото УНИАН

Бабье лето 2019 продлится еще как минимум в течение семи дней – погода в Украине будет теплой и солнечной. Такой прогноз погоды дал ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло.

По его словам, снижение температуры будет происходить постепенно. К выходным 26-27 октября температура воздуха понизится в среднем на 5 градусов.

"Нового похолодания пока не видно. Просто постепенное понижение температуры по всей территории Украины. Только в конце недели могут пройти небольшие дожди в западных областях, но это не повлияет на ситуацию в целом", – сказал синоптик.

А бабье лето 2019 продержится в Украине до конца следующей недели. Где-то будет больше облачности, где-то - меньше, также возможны туманы, однако резкого изменения погоды не будет.

Читайте такжеСнегопады и морозы: какие погодные сюрпризы готовит ноябрь 2019Напомним, бабье лето 2019 побило два температурных рекорда. 13 октября столбик термометра поднялся до +23,8 градусов по Цельсию - это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, который был зафиксирован в 2014 году. Среднесуточная температура воздуха 13 октября в первый раз за последние 139 лет составила +16,6 градусов Цельсия – это на 0,4 градуса Цельсия выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

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