"Бабье лето" 2019 бьет рекорды: синоптик рассказал, чего ждать от погоды

Погода в Украине 16 октября порадует солнцем и теплом / Фото УНИАН

Минувшими выходными в Украину пришло "бабье лето" 2019 и сразу же побило два температурных рекорда. Синоптики уверены, что это были первые, но наверняка не последние осенние рекорды.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, после полудня в воскресенье, 13 октября, столбик термометра поднялся до +23,8 градусов по Цельсию - это на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, который был зафиксирован в 2014 году.

Среднесуточная температура воздуха 13 октября в первый раз за последние 139 лет составила +16,6 градусов Цельсия – это на 0,4 градуса Цельсия выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году.

Тем временем синоптик Укргидрометцентра прогнозирует теплую и солнечную погоду и на среду, 16 октября. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до +19 ... + 22 градусов. Теплее всего будет в западных областях – там ожидается температура воздуха на уровне +23 градусов. Ночью температура опустится до + 6 ... + 9 градусов. Осадки в среду не прогнозируются. Ветер юго-западный 3-8 м / с.

Погода в Киеве и области 16 октября также будет сухой и солнечной. Днем воздух прогреется до +20 ... + 22 градусов. Ночью термометры покажут +7 ... + 9 градусов.

Прогноз погоды на 16 октября / Фото Укргидрометцентр

Тем временем синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине 16 октября 2019 похвастается едва ли не температурным рекордом Европы за этот день. В частности, в среду столбики термометров поднимутся до +18...+24 градусов. Прохладными будут разве что ночи: порядка +6-12 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета".