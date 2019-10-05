Два бабьих лета и первые морозы: синоптик дал прогноз погоды на октябрь-2019

Погода в октябре 2019 будет классической осенней / 1zoom.ru

Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на октябрь 2019 года и пообещал, что во втором месяце осени ожидаются еще два периода "бабьего лета"

В целом, погода в Украине в октябре 2019 года будет классической осенней, с теплыми, иногда прохладными и дождливыми днями, но с разным температурным режимом в северных и южных областях, передает НВ.

"Тепло сохранится в южной части Украины, там температура воздуха днем будет доходить до +22, а вот на севере страны будет на 5–7 градусов холоднее", - рассказал синоптик.

По его словам октябрь-2019 станет сезоном дождей - они будут чередоваться с солнечными прохладными днями.

"При этом ожидаются несколько периодов "золотой осени": 4–5 дней перед Покровой 14 октября и 3-5 дней после 20 октября", – прогнозирует синоптик.

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Уже 7-8 ноября пройдут сильные холодные дожди. Затем в Украине ожидается короткое потепление, после которого вернуться дожди, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно - вплоть до ночных заморозков. Синоптик также прогнозирует, что в конце ноября в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Напомним, ранее синоптик предупредил об аномальной погоде в октябре - ожидается мороз в -10, снег и густой туман.