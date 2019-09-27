От бабьего лета до мороза со снегом: украинцев предупредили об аномальной погоде в октябре

Октябрь станет теплее многолетней нормы

В октябре 2019 года обильные дожди не предвидятся, большую часть первой половины месяца в Украине будет солнечно, температура составит +15 +18 градусов.

Октябрь станет теплее многолетней нормы. Будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы, однако стоит ожидать дней, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов, пишет meteoprog.

"Также появятся осадки. К счастью, они не будут интенсивными. Наступит типичное бабье лето", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСиноптик: заморозки отступают, но погода плачетКроме того, ночью и утром в большинстве регионов будут наблюдаться заморозки, стоит ожидать снижения температуры до -5 градусов, а арктический воздух в конце месяца спровоцирует осадки мокрого снега, сказано в материале.

В первой декаде октября температура достигнет максимально +15…+18 градусов. Во второй декаде стоит ожидать сырой погоды, температура на юге достигнет +14 градусов, во второй и третьей декаде начнутся осенние дожди. С 21 по 31 октября прогнозируется снижение температуры. "Ночи будут морозными, а утро очень прохладным. Появятся первые морозы. В течение дня температура воздуха достигнет максимально +10…+12 градусов", - отмечается в прогнозе.

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.