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Тепло вернется: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

26 сентября 2019, 13:43

27 сентября в Украину продолжит поступать теплый и влажный воздух из Центральной Европы.

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В Украину продолжит поступать теплый и влажный воздух из Центральной Европы

В пятницу, 27 сентября, в Украину придет потепление, рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу в течение дня температура воздуха в стране составит + 15 + 20 градусов, на севере страны + 12 + 17 градусов.

Она подчеркнула, что дожди ожидаются лишь на западе и юге Украины, местами возможны в северных регионах.

"В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около 15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов", - написала синоптик в Facebook.

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По словам Диденко, дожди в пятницу в Киеве маловероятны, в субботу в столице - сухо и тепло, а в воскресенье – "мокро и также тепло".

/ wetter3.de

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 27 сентября, в Украину продолжит поступать теплый и более влажный воздух из Центральной Европы.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаНочью в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в южной части страны ожидаются небольшой дождь, ночью в Карпатах умеренные, в Одесской области местами значительные дожди; на остальной территории - без осадков.

Температура ночью 6-11°, в восточных областях 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем в Украине 14-19°, на Закарпатье до 21°.

В Киеве в ночь на пятницу ожидается небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 8-10°, днем 15-17°.

Напомним, Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.

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