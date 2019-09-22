"Поворачивает на зиму": синоптик рассказала о погоде в день осеннего равноденствия

В Киеве в понедельник столбики термометров поднимутся до +14 градусов.
В понедельник, 23 сентября, в Украине ожидается сухая и солнечная погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха на Западе и Юге страны прогнозируется от + 18 до + 23 градусов.
"А вот на остальной территории похолодает до + 12 + 17 градусов, а на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине кое-где даже до +10 градусов", - написала синоптик в Facebook.
По ее прогнозу, в Киеве понедельник будет сухим, столбики термометров поднимутся до отметок +13 +14 градусов.
Она также напомнила, что 23 сентября - день осеннего равноденствия. "Поворачивает на зиму", - добавила Диденко.
Отметим, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 сентября на большей части территории страны переменная облачность, осадки маловероятны.
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Температура ночью от +3 до +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +10 градусов на севере и востоке, до +22 градуса +25 на западе и юге Украины.
В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, температура ночью +6...+8 градусов, днем +13...+15 градусов.
Добавим, что по сообщению пресс-службы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (І уровень опасности).
Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.