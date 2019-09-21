От заморозков до +24 градусов: украинцев удивили прогнозом погоды

Украинцев предупредили о заморозках до -3 градусов

В воскресенье, 22 сентября, по все территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями.

По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидается ночью небольшой дождь, днем без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

В западных областях страны температура воздуха ночью +2…+9, днем +16…+21 градус, в Закарпатской области до +23 градусов.

В северных регионах ночью небольшой дождь, днем осадки ожидаются в Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

Читайте такжеУкраину завалит снегом: синоптик предупредил о резком похолоданииВ центре Украины осадки прогнозируются ночью в Полтавской области, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+21 градус.

В восточных областях небольшой дождь возможен лишь в Харьковской области, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, в Луганской области -2...+3 градуса, днем +12…+17 градусов.

В южных регионах страны без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +17…+24 градуса.

Отметим, что в воскресенье, 22 сентября, в некоторых областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Штормовое предупреждение опубликовала пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, 22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует I уровню опасности.

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Кроме того, 22 сентября ночью в Луганской области и в Карпатах сильные заморозки 0..-3 градуса, что соответствует II уровню опасности.

В Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с, I уровень опасности. В столице в воскресенье также порывы ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 22 сентября / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.