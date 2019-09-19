Заморозки и штормовой ветер: синоптик предупредила о погодных сюрпризах

В Украине прогнозируют заморозки

В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная и дождливая погода, в ночь на субботу, 21 сентября, возможны заморозки до – 3 градусов.

Как рассказала в Facebook синоптик Наталья Диденко, в большинстве областей Украины 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат - с мокрым снегом.

По ее прогнозу температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. Кроме того, ближайшей ночью и в ночь на субботу на западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможны заморозки 0...-3 градуса. Они наиболее вероятны при прояснении.

Читайте такжеСамая лютая зима за 30 лет: синоптики предупредили о Монстре с ВостокаВ то же время ожидается ветер северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

По его прогнозу, в Киеве в пятницу ожидается дождь, температура воздуха составит +12, +13 градусов. При этом в ночь на субботу в Киеве похолодает столбики термометров покажут +3 +4 градуса, на окраинах при прояснении возможны заморозки до – 3 градусов.

Вместе с тем в начале следующей недели в Украине ожидается повышение температуры.

"В субботу-воскресенье-понедельник будет значительно больше солнца, а в течение 22-23 сентября ощутимо потеплеет...", - добавила Диденко.

/ wetteronline

Напомним, ранее синоптик рассказал о погоде до конца осени.