Дожди и лишь +5: погода в Украине снова испортится

Погода в Киеве сегодня будет достаточно прохладной / Reuters

Погода в Украине 19 сентября оставляет желать лучшего – будет холодно, сыро и ветрено. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов.

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, что в западных и северных областях Украины сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет +12…+14 градусов. Ночью станет еще прохладнее – всего лишь +5…+7 градусов.

На Юге и Востоке страны 18 сентября прогнозируется переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +15…+17, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях днем будет немного теплее – днем воздух прогреется до +17…+19.

Погода в Киеве сегодня будет достаточно прохладной. Днем ожидается дождь, ночью – без осадков. Температура воздуха днем составит +13…+15 гадусов, ночью ожидается +6…+8.

Тем временем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила по Украине штормовое предупреждение на 19 сентября. По всей территории страны на протяжении всего дня ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды на 19 сентября / Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что потепление в Украине ожидается с воскресенья, 22 сентября.