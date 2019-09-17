Похолодание и штормовой ветер: синоптик дала неутешительный прогноз погоды

17 сентября 2019, 11:56

Погода в Киеве  в среду будет влажной, холодной и ветреной.

ветер, шторм, предупреждение
Порывы будут достигать 15-22 метров в секунду / kievcity.gov.ua

Погода в Украине в среду, 18 сентября, станет еще прохладнее на несколько градусов, также ожидаются периодические дожди. Кроме того, Украину накроет сильный, влоть до штормового, ветер.

Синоптик Наталия Диденко сообщила, что завтра Украина окажется между мощным антициклоном Hanneke над Великобританией и масштабным циклоном Ignaz на северо-востоке.

"И вот пока эти два уважаемых атмосферных джентельмена будут бороться за зоны влияния, все, кто между ними, а это немалый кусок континентальной Европы, включая Украину, будут ощущать последствия этой борьбы - сильный, до штормового, ветер", - пишет синоптик в Facebook.

По ее словам, главным погодным ньюсмейкером в среду в Украине будет сильный ветер. Его западные и северо-западные порывы будут достигать 15-22 метров в секунду.

Фото facebook.com/tala.didenko
Фото facebook.com/tala.didenko
/ Фото facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +11 до +15 градусов, на юге – от +15 до +21 градуса, в Крыму - до +25 градусов.

Погода в Киеве  в среду будет влажной, холодной и ветреной. Порывы ветра достигнут сильных значений - до 15-20 метров в секунду. Кроме того, в столице похолодает до +11… +13 градусов.

Впрочем, синоптик советует не расстраиваться. По предварительным прогнозам, с 23 сентября нас снова ждет замечательная, солнечная и теплая погода.

Напомним, британские метеорологи прогнозируют, что предстоящей зимой в Европе значительно снизится температура воздуха и ожидаются обильные снегопады

16 сентября в Карпатах температура воздуха резко упала до +3 градусов

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