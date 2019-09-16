В Карпатах температура воздуха резко упала до +3

В Карпатах сегодня ясно, но холодно / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Погода в Украине в понедельник, 16 сентября, резко ухудшилась. В частности, на Западе температура воздуха снизилась до +3.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, по состоянию на 8 утра в Карпатах - ветер юго-западный 4 м/с и температура воздуха составляет всего лишь три градуса тепла.

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине в первый день новой недели преимущественно будет сухой и облачной в большинстве регионов, а на западе возможны дожди. В частности, задождит во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Средняя температура воздуха будет колебаться от +20 до +24 градусов, ночью - от +6 до +12. На юге сегодня будет тепло - днем воздух прогреется от +24 до +27.

Погода в Киеве в понедельник будет облачной. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +22, ночью столбики термометров опустятся до +9... +11 градусов. Ветер ожидается юго-западный 7-12 м/сек.

Прогноз погоды на 16 сентября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Наталия Диденко обещала, что в Украине 16 сентября температура воздуха подскочит до + 28 градусов.