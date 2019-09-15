"Погреетесь в понедельник": синоптик обрадовала украинцев "теплым" прогнозом погоды

15 сентября 2019, 19:00

В Украине 16 сентября температура воздуха подскочит до + 28 градусов.

солнце
16 сентября температура воздуха подскочит до + 28 градусов

В понедельник, 16 сентября, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, после выходных температура воздуха "подскочит до + 23 + 28 градусов" В то же время на западе страны ожидается + 19 + 23 градуса.

Вместе с тем дождей в понедельник не ожидается, однако прогнозируется порывистый северо-западный ветер.

Синоптик подчеркнула, что в Киеве понедельник будет теплым и солнечным, температура воздуха составит около + 23 градусов.

"Во вторник подойдут облака, периодические дожди и понижение температуры воздуха", - добавила она в Facebook.

/ wxcharts.com

Напомним, ранее синоптики шокировали украинцев прогнозом погоды.

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погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине
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