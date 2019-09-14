Украину завалит снегом: синоптики шокировали прогнозом о заморозках

В сентябре в Украине прогнозируют мокрый снег / Reuters

В Украине на следующей неделе возможны заморозки, а также ожидается мокрый снег, прогнозируют в Украинском гидрометцентре.

Синоптики подчеркнули, что 17-18 сентября в Украине временами небольшой дождь, 18 сентября в высокогорье Карпат возможен мокрый снег; 17 сентября на юге страны, Донецкой и Луганской областях преимущественно без осадков

"Температура ночью 9-15°, 18 сентября в западных, северных и большинстве центральных областей 5-11° тепла; днем 17 сентября в западных, северных и Винницкой областях 14-20°, на остальной территории 21-27°, 18 сентября в Украине снижение дневной температуры на 3-6°", - цитирует ukrinform сообщение Укргидрометцентра.

Читайте такжеУкраину заморозит и завалит снегом: синоптики дали неожиданный прогноз на осеньТакже отмечается, что на Киевщине 17- 18 сентября временами небольшой дождь. Температура 17 сентября ночью 9-14°, днем 15-20°; 18 сентября ночью 5-10°, днем 11-16°.

Согласно ориентировочным прогнозам на 6-10 сутки, временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Холодная погода с температурой ночью 3-9° тепла, на поверхности почвы в отдельные ночи заморозки 0-5°, днем 10-16° тепла; в южной части ночью 6-12°, днем 14-20°, сказано в сообщении.

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Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о резком похолодании.